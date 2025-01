Frosinonetoday.it - Ponte Befana, le previsioni del tempo a Frosinone

Leggi su Frosinonetoday.it

Ultimi giorni di vacanze di Natale per molti cittadini diche hanno approfittato del megadell'Epifania per concedersi qualche altro giorno di meritato relax. Ma non arriva una bella notizia dal meteo. Asono infatti previsti giorni di pioggia, anche per il 6 gennaio.