Lanazione.it - Pistoia, la Befana dei vigili del Fuoco si cala dal Campanile e arrivano i Re Magi

Leggi su Lanazione.it

, 3 gennaio 2025 - La, mentre è in volo su piazza del Duomo per raggiungere bambini e ragazzi che l'attendono, deve fare i conti con un’avaria alla scopa volante che la fa finire dentro il, alto 66 metri, rimanendo bloccata. Chiede aiuto a tutti, anche a Babbo Natale, senza successo, così decide di rivolgersi aidel. “Aiutano sempre tutti. aiuteranno anche me!” pensa. Il suo appello non rimane inascoltato: l’autopompa irrompe nella piazza a sirene spiegate e lampeggianti accesi, e con abili e veloci manovre, laviene “imbracata” e fatta scivolare lentamente da 37 metri di altezza su uno speciale discensore fino a terra, “volando” sopra la testa dei presenti. Anche quest'anno, per la 31esima volta, il 6 gennaio al tramonto lasi calerà daldi, per l'iniziativa organizzata da Associazione Nazionaledeldel Corpo Nazionale Onlus, con il Comune die il Comando deideldi