Piano annuale delle attività: previsto l'esonero se si superano le ore di attività funzionali [MODELLO]

Ilviene predisposto ai sensi dell’art.7, comma 2 lettera a, del D.Lgs. 297/1994 e rappresenta il documento più importante per un insegnante. Si tratta di un calendario di incontri didattici che viene redatto dal Dirigente Scolastico ad inizio dell’anno scolastico e proposto al Collegio Docenti per una sua approvazione con apposita delibera.: il calendario ufficiale con tutte le date e gli orari di svolgimento degli incontriall’insegnamento Nel suddetto documento vengono elencate in ordine cronologico tutte le date e gli orari degli incontri annuali obbligatori, e che si attengono al contratto di lavoro dei docenti. Gli appuntamenti fissati all’interno delriguardano principalmente le oreall’insegnamento.