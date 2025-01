Lapresse.it - Pd, Schlein: “Mai smesso di costruire l’alternativa, è l’anno giusto”

“Noi non abbiamo maidie questo èper farlo“. Parola della segretaria del Pd, Elly, intervistata dal quotidiano ‘La Stampa’. “Si è già vista in tante elezioni amministrative e regionali, quando abbiamo fatto una proposta credibile e abbiamo vinto insieme alle altre forze di opposizione. Ora si tratta diun progetto per il Paese e questo èper farlo, chiamando le migliori energie a dare un contributo e coinvolgendo tutte le culture politiche che hanno a cuore l’attuazione della Costituzione antifascista”, ha aggiunto.Il dibattito nel centrosinistraRispondendo a una domanda sulle divergenze con il M5S e le altre forze del centrosinistra su alcune questioni, a partire dall’Ucraina, la leader dem ha sottolineato: “Il Pd propone a tutti un percorso chiaro, su temi concreti.