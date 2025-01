Quotidiano.net - Palermo, due fratellini salvati da un incendio dall’eroismo dei carabinieri. La commozione della madre e l’abbraccio

San Cipirello (), 3 gennaio 2024 – Duedi 5 e 7 anni sono statida ungrazie all’eroismo dei, ieri a San Cipirello (). Il rogo è divampato per cause accidentali in un vecchio edificio di famiglia, in via di ristrutturazione. “Maresciallo, ero morta”, le parole di grande emozione e gratitudinedei piccoli, che dopo il lieto fine piangendo ha abbracciato i salvatori. Secondo quanto hanno accertato iCompagnia di Monreale, i dueavrebbero fatto esplodere alcuni ‘miniciccioli’ vicino a dei vecchi materassi. Le scintille avrebbero dato il via al fuoco, generando un denso fumo acre che ha subito invaso gli ambienti. All’arrivo deidelle stazioni di San Cipirello e San Giuseppe Jato, la situazione era chiara.