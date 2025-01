Ravennatoday.it - Palazzetto delle arti e dello sport, nuovo aumento dei costi: si sfiorano i 24 milioni di euro

Leggi su Ravennatoday.it

Non si vede ancora la fine del cantiere, ma icontinuano nel frattempo a lievitare. Come si scopre dall'ultima delibera della Giunta di Ravenna, approvata a fine anno, aumenta ulteriormente l'impegno di spesa per il. L'ultimo atto della Giunta fissa il.