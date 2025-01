Brindisireport.it - "Occhi" di Med Blase e sarapag: il nuovo brano pop-funky sull’amore e le sue contraddizioni

Leggi su Brindisireport.it

Unche esplora il ruolo delle percezioni e dei punti di vista in una relazione, evidenziando come realtà e illusioni possano intrecciarsi, dando vita a un conflitto interiore ricco di significato. Il cantautore Medha annunciato sui social l’uscita del suosingolo, "", in.