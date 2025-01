Ilrestodelcarlino.it - Nuove barriere spartitraffico sul ponte Campolungo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anas ha programmato l’avvio dei lavori di sostituzione delledi sicurezza del, lungo il raccordo autostradale 8 ’Ferrara-Porto Garibaldi’. Come anticipato anche alla Prefettura e agli Enti territoriali competenti, gli interventi riguardano il rifacimento del cordolo di ancoraggio e l’installazione delle. Per consentire, in sicurezza, l’esecuzione dei lavori, a partire da mercoledì 8 gennaio, lungo l’Rao8 il transito sarà consentito sulla sola corsia di marcia, in entrambe le direzioni di marcia, nel tratto incluso tra il km 26 ed il km 27. La modifica alla circolazione è prevista fino al termine dei lavori, previsto per la metà di febbraio.