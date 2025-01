Iltempo.it - Nuova frontiera anti-Alzheimer: così si combattono le proteine tossiche

Milano, 3 gen. (Adnkronos Salute) - Uno studio guidato dall'Università Ebraica di Gerusalemme apre "unanella lotta contro le malattie neurodegenerative come l'". Gli autori hanno scoperto come "sbloccare la proteostasi", il meccanismo 'guardiano' del proteoma, che permette di mantenere in salute l'insieme diprodotte dall'organismo. Sopprimendo l'attività di un complesso chiamato Fib-1-Nol-56 e situato nel nucleolo, una regione del nucleo, cuore della cellula, è possibile "ridurre drasticamente gli effetti tossici delleche causano l', potenziando le naturali difese cellulari attraverso una maggiore degradazione delle??pericolose", spiegano gli scienziati nel lavoro pubblicato su 'Nature Cell Biology'. I ricercatori parlano di "una svolta" verso l'obiettivo di "un invecchiamento sano", prospettando "entusiasmpossibilità per lo sviluppo di terapie che potrebbero rallentare o addirittura prevenire malattie come l'".