Notte Bianca 2025 a Cava de’ Tirreni con BigMama e Nostalgia 90

Il flow unico e magistrale die il party 90s più forte d’Italia sono i protagonisti dellade’, il tradizionale appuntamento nel borgo metelliano all’insegna del connubio tra musica e shopping con l’avvio dei saldi. Per la ventesima edizione dell’iniziativa, nel suo genere tra le più attese in Campania, domenica 5 gennaio a partire dalle ore 22 la città accoglierà sul palcoscenico a cielo aperto in piazza Amabile prima la rapper icona body positive, per poi lasciare spazio allo show/dance party di90.Sarà dunque Marianna Mammone, in arte, ad aprire l’evento. Classe 2000, nata in un paesino della provincia di Avellino, Marianna rappa con doti di grande performer su una serie di temi di strettissima attualità che oggi toccano tanti ragazzi e che lei stessa ha vissuto sulla propria pelle, e lo fa a suo modo.