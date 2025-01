Laverita.info - Nel 2025 confini blindati e rimpatri a raffica

Leggi su Laverita.info

La stretta di Washington e Londra sull’immigrazione arriva in Europa: lo stop alle porte aperte non è più solo un’idea della destra. I socialisti spagnoli fanno lo scaricabarile per il record di morti in mare. In Germania i cortocircuiti della Spd tirano la volata all’Afd.