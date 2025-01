Quotidiano.net - Neil Young dice no a Glastonbury : "È finito sotto controllo della Bbc"

fa marcia indietro dal Festival diin Inghilterra. Il cantautore di origini canadesi avrebbe dovuto esibirsi con la sua nuova band, The Chrome Hearts, in estate ma ha deciso di abbandonare denunciando l’eccessivoda parteBbc. In una lettera aperta pubblicata sul suo sito Internet,, 79 anni, ha spiegato che lui e The Chrome Hearts non vedevano l’ora di esibirsi a, uno degli spettacoli all’aperto da lui preferiti, "tuttavia – ha aggiunto – ci hanno infermato che la Bbc è ora partner del festival e vuole farci fare cose che non ci interessano. Sembra chesia orailaziendale e non ricordo fosse così". La Bbc si è rifiutata di commentare. Il festival si svolgerà dal 25 al 29 giugno e l’organizzazione non ha ancora ufficializzato il line up degli artisti.