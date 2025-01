Quotidiano.net - Nascondono il cadavere del padre per incassare la pensione. Due anni in una bara artigianale

Palermo, 3 gennaio 2025 – Questa volta non è il film ‘Metti la nonna in freezer’: due fratelli ultrasessantenni di Bagheria (Palermo) sono stati denunciati a piede libero dalla procura di Termini Imerese per l’occultamento deldele truffa ai ddell’Inps. L’ipotesi è che i due abbiano deciso di non comunicare il decesso del genitore 90enne per continuare ala sua. A lanciare l’allarme è stata una persona che da tempo non aveva notizie di un suo congiunto. I militari hanno dunque trovato, all’interno di un’abitazione, unache custodiva i resti dell’anziano. Le indagini si sono da subito concentrate sui due figli dell’uomo, che nella stessa serata sono stati interrogati. La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo del 90enne: la primissima ipotesi è che il decesso possa risalire addirittura a duefa.