Napoli il futuro attaccante è già di proprietà | a giugno ritorna un pupillo di Conte prenderà il posto di Simeone?

Leggi su Dailynews24.it

Il prossimo anno, Antonio, avvierà la rivoluzione iniziata durante il mercato estivo. Molti sono i calciatori acquistati e quelli che sono andati e, la prossima estate, diversi movimenti saranno fatti anche in attacco. Attualmente, infatti, Romelu Lukaku non sta offrendo grandi garanzie e per questo non è certa la sua permanenza. Ma, anche il .L'articolo, ilè già di: aundiildi