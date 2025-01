Milleproroghe | dal reclutamento degli ITP a quello dei Dirigenti tecnici supporto alle scuole per la digitalizzazione

Leggi su Orizzontescuola.it

Il 27 dicembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto, identificato come decreto legge n. 202 del 27 dicembre. Questo provvedimento introduce una serie di misure urgenti riguardanti la proroga di termini normativi. Entrato ufficialmente in vigore il 28 dicembre, il decreto seguirà ora il suo iter parlamentare per essere eventualmente convertito in legge.L'articolo: dalITP adeiper la