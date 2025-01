Pianetamilan.it - Milan, Theo Hernandez: con Conceicao la rinascita? Ecco i motivi

Ilha chiuso un 2024 fatto di tantissimi alti e bassi. Una montagna russa che non ha risparmiato neanche Paulo Fonseca. Il portoghese non è più l'allenatore rossonero, esonerato dopo il pareggio per 1-1 contro la Roma nell'ultima giornata della Serie A. Al suo posto Sergio: l'ex tecnico del Porto aprirà il 2025 del Diavolo questa sera. A Riyadh, i rossoneri si giocheranno l'accesso alla finale di Supercoppa italiana 2025. Per farlo bisognerà superare la Juventus in semifinale. Rossoneri e bianconeri si sono incontrati non troppo tempo fa in campionato, in una partita finito sullo 0-0 senza occasioni da gol. In campo, questa sera, ci sarà anche. Il terzino delè stato tra le più grande delusioni della gestione di Paulo Fonseca, ma ora non ha più scuse.non è stato sé stesso in questa prima parte di stagione.