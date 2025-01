Vanityfair.it - Michelle Hunziker: «Tanti dicono con i suoi soldi anche io avrei quel corpo, invece mi dispiace ma è frutto di sacrifici, sudore e disciplina. Soprattutto a 47 anni»

Leggi su Vanityfair.it

Primo Goovi Day a Villa Necchi Campiglio, spontanea e inarrestabile, proprio come la si vede in tv, per presentare alla stampa il marchio di cui è co-fondatrice e regalare un allenamento “iron ciapet” live con itrainer