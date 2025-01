Messinatoday.it - Mezzo fermo in autostrada, code e disagi in direzione Messina

Leggi su Messinatoday.it

Mattinata di passione per i conducenti in viaggio sull'A18. Un furgone è rimastocausa avaria lungo il tratto a doppia corsia nei pressi di Scaletta Zanclea, inevitabili le ripercussioni sul traffico. Per due ore auto e mezzi pesanti fermi con viabilità in tilt tra lo svincolo di.