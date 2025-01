Davidemaggio.it - Mattino 4 torna il 7 gennaio

Leggi su Davidemaggio.it

La decisione last minute era sorprendente e altrettanto sorprendente è il dietrofront last minute:4 non si ferma. Diversamente da quanto stabilito inizialmente, la trasmissione di Rete4 riprenderà regolarmente martedì 7alle 10:55.Federica Panicucci e Roberto Poletti torneranno così alle redini del programma. La voci di chiusura, avvallate dalla relativa sospensione, avevano colto di sorpresa in quanto gli ascolti non erano tali da determinare la chiusura.Tuttavia sul programma incombe lo spettro delle soap che lo precedono in grado di realizzare ottimi risultati in termini di rapporto costo-ascolti. Tempesta d’Amore avrebbe infatti sostituito4.il 7Davide Maggio.