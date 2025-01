Oasport.it - Marta Bassino: “Non sono ancora costante. L’obiettivo è mettere insieme una manche intera”

ha ambizioni importanti alla vigilia del gigante di Kransjka Gora, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. Dopo un avvio di stagione negativo, la cuneese ha ritrovato un po’ di fiducia nelle ultime settimane dimostrandosi competitiva nella velocità (con piazzamenti tra il 6° e l’11° posto) e ottenendo un’incoraggiante settima piazza tra le porte larghe a Semmering.“Arriviamo da due giorni buoni di allenamento allo Zoncolan, sto facendo dei tratti molto bene ma noncosìcome vorrei e faccio magari dei pezzi bene ed altri meno bene.una“, ha dichiarato la campionessa del mondo in carica di SuperG ai microfoni della FISI in vista della gara di domani.ha un feeling speciale sulla ‘Podkoren’, pista in cui riuscì a centrare una strepitosa doppietta nel 2021 per poi raccogliere successivamente altri due podi.