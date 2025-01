Quotidiano.net - Mandato di arresto sospeso per Yoon Suk-yeol a Seul: resistenza e scontri con la sicurezza

Gli inquirenti sudcoreani hannooggi l'esecuzione deldidel presidente depostoSuk-nella sua residenza di, dopo che le sue guardie del corpo glielo hanno impedito. "Per quanto riguarda l'esecuzione deldioggi, è stato determinato che è materialmente impossibile a causa della continua impasse - ha reso noto l'Ufficio investigativo sulla corruzione (Cio) in un comunicato -. Le preoccupazioni per ladel personale sul posto hanno portato alla decisione di fermare l'esecuzione". In precedenza, il servizio dipresidenziale sudcoreano era riuscito per l'ennesima volta a impedire l'di. Gli agenti inviati per catturarlo avevano incontrato, esi erano verificati davanti alla residenza presidenziale.