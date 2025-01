Veneziatoday.it - Mancano pochi giorni al primo sciopero dei treni del 2025

Leggi su Veneziatoday.it

Ilsi apre così come si era chiuso: all'insegna degli scioperi. La prima data da segnare con il circoletto rosso in calendario è quella del 10 gennaio, quando è prevista un'agitazione nazionale alla quale potrebbe prendere parte anche il personale di Rfi.Clicca qui per iscriverti al.