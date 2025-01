Sport.quotidiano.net - MAL DI PANCIA. L’incognita Posch. In estate il club disse no al Brighton. Lui sogna la Bundes

C’è una pedina che potrebbe scompaginare le carte del mercato di gennaio: Stefan. Inarrivò una proposta delda 8-10 milioni per il difensore austriaco, rispedita al mittente: dopo gli addii di Zirkzee, Calafiori, Kristiansen e Saelemaekers la dirigenza rossoblù decise di non cedere altri titolari. Ma l’austriaco, sempre protagonista in nazionale, ha vestito la maglia da titolare in rossoblù solo una volta nelle ultime 11 uscite in campionato, saltando il Verona per influenza. I rumors raccontano sotto traccia che, per motivi familiari,non disdegnerebbe il ritorno inliga e che la Premier abbia ancora i riflettori accesi su di lui, la cronaca racconta come per Italiano sia scivolato nelle gerarche dietro a Holm e De Silvestri. Il Bologna, insomma, non scarta a priori l’idea di cederlo, qualora arrivassero offerte pari a quelle rifiutate in, dato il suo contratto in scadenza al 30 giugno 2026, come Urbanski, non a caso altro giocatore per il quale il Bologna è pronto a valutare ufficialmente proposte.