Magliano rende omaggio a Pino Daniele e gli dedica un parco

Tempo di lettura: 2 minutiA dieci anni dalla scomparsa, avvenuta il 4 gennaio 2015,in Toscana (Grosseto) ricorda e celebra, il cantautore partenopeo che aveva scelto proprio il borgo maremmano come sua dimora d’elezione. Asaràto anche un nuovopubblico.“Domani – commenta il sindaco Gabriele Fusini – saranno trascorsi dieci anni dalla tragica notte in cuiperse la vita. Un uomo e un artista che ha amato molto il nostro territorio e che abbiamo deciso di ricordare con una serie di iniziative”.Sabato 11 gennaio, alle 17:30, il giornalista Pietro Perone, caporedattore del Mattino, presenterà il suo libro “. Napoli e l’anima della musica, dal mascalzone latino a Giogiò” (edizioni San Paolo) in un evento che vedrà la partecipazione, oltre che del sindaco e dell’amministrazione comunale anche dell’ultima compagna di, Amanda Bonini, del critico musicale del Mattino Federico Vacalebre e della giornalista di Huffpost Federica Fantozzi.