Feedpress.me - Mafia: la Dda chiede altri 24 anni di reclusione per il boss ergastolano Giuseppe Falsone

Leggi su Feedpress.me

Il pm della Dda di Palermo , Claudio Camilleri, ha chiesto la condanna a 24di carcere per l’di Campobello di Licata, arrestato nel 2010 a Marsiglia dopo 12di latitanza e finito al 41 bis . Secondo l’accusa,è tornato a comandare grazie all’ex penalista Angela Porcello , nominata suo difensore e già condannata per associazione mafiosa in primo.