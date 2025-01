Anteprima24.it - Lotto e 10eLotto, Sannio fortunato: vincita di 21mila euro in provincia di Benevento

Tempo di lettura: < 1 minutoIlsorride alla Campania. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, vinti oltre 30miladistribuiti fra Avellino, dove lasupera i 20mila grazie all’opzione Oro e Sant’Antonio Abate (NA) con una vittoria di 10milagrazie a un ambo. Il primo concorso deldel 2025 ha distribuito premi per 7,97 milioni di.Campania a segno anche con il 10e. Nel concorso di giovedì 2 gennaio, come riporta Agipronews, centrate tre vincite per un totale di oltre 40mila, grazie a un 9 da oltrecentrato ad Airola, indi, un 2 Doppio Oro da oltre 11milaa Napoli e a un 4 Doppio Oro da 9milaa Casavatore, indi Napoli. Il primo concorso del 2025 del 10eha distribuito premi per 16,1 milioni diin tutta Italia.