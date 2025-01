Genovatoday.it - Lotteria Italia 2024: in Liguria venduti oltre 200mila biglietti, +27% rispetto al 2023

Leggi su Genovatoday.it

Sono 207mila ivenduti in Liguria per l'edizionedella. Secondo quanto apprende Agipronews, un dato in grande aumento, a poche ore dalla fine delle vendite,ai 163.500 tagliandi staccati lo scorso anno, per untotale.A livello nazionale il dato di.