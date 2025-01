Fanpage.it - L’orca che spinse il figlio morto per 17 giorni lo sta facendo di nuovo: ha perso anche il nuovo cucciolo

Leggi su Fanpage.it

Tahlequah, l'orca conosciutacome J35 che nel 2018 trasportò peril corpo senza vita di suo, haun altroe lo sta trascinando dicon sé. Si tratta di una femmina nata poche settimane fa e la cui perdita rappresenta un duro colpo sia per il passato doloroso di sua madre che per l'intera popolazione, considerata in pericolo critico di estinzione.