Quicomo.it - Lo spirito di rinascita è un gennaio alla Spa

Leggi su Quicomo.it

, il mese simbolo di, porta con sé una tradizione di speranza e rinnovamento: la creazione dei buoni propositi per l’anno nuovo. Monticello SPA, a pochi chilometri da Milano, immersa nelle dolci colline della Lombardia, si propone come luogo ideale per accogliere il 2025: un.