Palermotoday.it - Lo speaker Gianluca Cassarà di Ballo da Capo Giro intervistato dal podcast Egoriferiti

Leggi su Palermotoday.it

Tecniche e trucchi per intrattenere il pubblico. Da quello che ti ascolta in radio a una piazza intera, in nome del divertimento e dell’allegria. Consigli validi per tutti: dal giullare al politico. A insegnarle sarà lonella puntata 60 di “”, video