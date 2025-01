Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Sprint Val di Fiemme 2025 in DIRETTA: l’Italia spera di uscire dall’anonimato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quinta tappa delde Ski 2024/, laa tecnica classica valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2024-in programma a Lago di Tesero. Si tratta del quinto di sette appuntamenti, il primo sulla neve della Val di, della ormai consueta gara itinerante a cavallo tra la fine e l’inizio dell’anno, che quest’anno si disputa tutta in Italia. E’ la diciannovesima edizione della manifestazione nata nell’inverno 2006-07 e foriera di un’autentica rivoluzione interna allo sci di fondo che si disputa da sabato 28 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio, con giorni di riposo fissati per lunedì 30 e giovedì 2. Nel complesso sono 7 le tappe in calendario. Si sono già disputate sabato 28 dicembre latl, domenica 29 la 15 km mass start tc, martedì 31 con la 20 km tl alle Tre Cime e mercoledì 1 gennaio la 15 km pursuit tc.