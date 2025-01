LIVE – Sprint sci di fondo Val di Fiemme Tour de Ski 2024 25 | fasi finali in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ile latestuale dellein tecnica classica maschile e femminile in Val di, gare valide come tappe delde Ski/25 di sci di. Dopo i primi appuntamenti a Dobbiaco, la competizione rimane sulle nevi italiane ma si sposta ora in Val di, dove rimarrà fino alla sua conclusione il 5 gennaio, quando sono in programma le due 10 km con la consueta scalata al Cermis in tecnica libera. La gara sarà anche un antipasto delle Olimpiadi dal 2026, dal momento che le prove disi svolgeranno in questo tracciato.Il grande favorito è ovviamente Johannes Klaebo, che ha conquistato tutte le prove veloci disputate in stagione ed è al comando anche delde Ski. Il ritiro del connazionale Harald Amundsen, campione in carica e vincitore della terza e quarta tappa a Dobbiaco, spalanca le porte ancor di più a Klaebo, che guida con 36? sullo svedese Edvin Anger e sull’austriaco Mika Vermeulen.