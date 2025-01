Oasport.it - LIVE Paolini-Muchova, Italia-Cechia United Cup in DIRETTA: si comincia alle 7.30

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-MACHAC (2° MATCH D7.30)LADI ERRANI/VAVASSORI-/MACHAC (3° MATCH D7.30)LADI MUSETTI-MUNAR (2° MATCH D6.00)Buonasera e benvenuti nellatestuale del primo singolare del quarto di finale diCup 2025-Repubblica Ceca tra Jasminee Karolina. La numero uno azzurra trova la sua principale bestia nera, che l’ha sconfitta in tutti e 4 i precedenti maturati tra tornei ITF, qualificazioni e tornei del circuito maggiore., ventottenne di Castelnuovo della Garfagnana, ridalla maglia azzurra che ha vestito trionfalmente nella vittoriosa Billie Jean King Cup 2024 mettendo la ciliegina sulla torta ad una straordinaria stagione. Finalista al Roland Garros ed in quel di Wimbledon, la toscana ha conquistato l’oro Olimpico a Parigi in coppia con l’amica e collega Sara Errani.