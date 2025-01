Oasport.it - LIVE Paolini-Muchova 2-5, Italia-Cechia United Cup in DIRETTA: la ceca serve per il set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-MACHAC (2° MATCH DALLE 7.30)LADI ERRANI/VAVASSORI-/MACHAC (3° MATCH DALLE 7.30)LADI MUSETTI-MUNAR (2° MATCH DALLE 6.00)5-2 Doppio break. Scappa via il rovescio dell’azzurra. Dopo il cambio di campo laservirà per il set.40-AD Palla del doppio break. Jasmine strappa il movimento del rovescio.40-40 Risposta profonda e volèe di rovescio vincente della. Terzo game di fila ai vantaggi.40-30 Gran passante di dritto lungolinea della boema.40-15 Decolla il dritto di.30-15 Servizio e dritto a segno per.15-15 Si ferma in rete la risposta di rovescio della.0-15 Secondo doppio fallo di Jasmine.4-2 Game. Non passa la risposta di rovescio della toscana.