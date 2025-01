Oasport.it - LIVE Paolini-Muchova 2-3, Italia-Cechia United Cup in DIRETTA: break della ceca

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-MACHAC (2° MATCH DALLE 7.30)LADI ERRANI/VAVASSORI-/MACHAC (3° MATCH DALLE 7.30)LADI MUSETTI-MUNAR (2° MATCH DALLE 6.00)40-40 Peccato. Scappa via la risposta di dritto dell’na sulla seconda dell’avversaria.40-AD Palla del contro. E’ buono il rovescio difensivo di Jasmine, che pizzica la riga.40-40 In corridoio la smorzata di rovescionumero 22 WTA. Altro game ai vantaggi.40-30 Splendido anche questo rovescio lungolinea dell’azzurra.40-15 Prima vincente.30-15 Gran cambio con il rovescio lungolinea.15-15 Risposta carica e dritto inside in vincente di Jasmine.15-0 Di un soffio in corridoio la risposta di dritto di.3-2