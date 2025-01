Oasport.it - LIVE Musetti-Munar 6-2 6-7 1-2, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: lo spagnolo torna avanti di un break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Scappa via il dritto in uscita dal servizio di.15-15 Trova la riga esterna con il servizio.0-15 Molto rapida la risposta di.2-1! Disastroso game perche si brekkare da 40-0.40-A Resta bassissimo l’approccio died è largo il passante di: palla.40-40 In progressionecon il dritto per chiudere poi con il tocco nei pressi della rete.40-30 Rovescio ancora molto incisivo da parte di.40-15 Molto bello il rovescio in lungolinea di.40-0 Bellissimo rovescio in diagonale di.30-0 Ribalta lo scambioe lo chiude con una delicata smorzata.15-0 In rete il rovescio lungolinea di.1-1! Due errori di fila con il dritto per loe tuttoin equilibrio.