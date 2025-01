LIVE – Italia-Repubblica Ceca quarti United Cup 2025 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ile latestuale delle tre partite della sfidadi finale dellaCup. Fin qui perfetto il cammino della squadra azzurra, che ha annientato prima la Svizzera e poi la Francia nella fase a gironi. Due affermazioni nette, senza perdere alcun incontro tra singolari e doppio misto. Jasmine Paolini è una garanzia e Flavio Cobolli non poteva partire meglio in questo avvio di stagione. Con loro, una delle coppie più forti al mondo nel misto con Sara Errani e Andrea Vavassori. Ora, però, il tabellone diventa complesso, perché la sfidante neisarà la fortedi Karolina Muchova e Tomas Machac.Ad aprile il programma a partire dalle 07:30ne sarà il singolare femminile, con Jasmine che avrà di fronte un osso durissimo. Muchova si è imposta in tutti e quattro i precedenti scontri diretti.