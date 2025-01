Ilrestodelcarlino.it - Lions Club Rubicone, l’Orchestra Maderna protagonista del meeting

Grande successo per il 25° Concerto degli Auguri delal Teatro Astra di Bellaria. L’evento, che da un quarto di secolo segna ufficialmente l’inizio delle festività natalizie, ha registrato un grande successo di pubblico, confermandosi un appuntamento imperdibile per la comunità locale.assoluta della serata è stata la-Lettimi Wind Orchestra, un ensemble di 60 straordinari musicisti diretti dal maestro Marco Lugaresi. Durante il suo discorso, il presidente del, Elvis Bianchi, ha sottolineato il significato profondo della musica in occasione del Natale: "La musica è un miracolo: parla una lingua universale che arriva direttamente al cuore. Insieme, possiamo creare qualcosa di meraviglioso, proprio come un’orchestra". Un momento di particolare emozione è stato il riconoscimento di tre giovani talenti, premiati dal presidente dele dall’Officer Paolo Gori per il loro impegno, passione e talento musicale.