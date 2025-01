Linkiesta.it - L’identità nazionale dei Balcani si fonda (anche) sul calcio

Il terremoto del 2020 ha lasciato grosse cicatrici sull’immenso corpo del cimitero monumentale di Mirogoj, a Zagabria. La sua architettura e? rimasta fortemente ferita e alcune zone sono chiuse o sorrette da ponteggi e impalcature. In questi giorni sto leggendo Il ritorno di Filip Latinovicz di Miroslav Krlez?a, uno dei piu? grandi scrittori jugoslavi e croati mai esistiti. Come in una sorta di gioco, osservo l’interno del complesso figurandomelo in un libro dell’autore. Le immagini delle tombe si susseguono sotto i miei occhi, gli oggetti sono appena accennati, come fossero tratteggiati, il tempo rallenta e accelera, fermandosi su un particolare, una statua sotto un portico o alcuni fiori, lasciati accanto a una lapide chissa? da chi.Passo di fianco al grande mausoleo dedicato al padre della Croazia contemporanea, Franjo Tu?man o, meglio, il «Dottor» Franjo Tu?man, come lo chiamano da queste parti, in maniera reverenziale.