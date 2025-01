Romatoday.it - Le strade chiuse a Roma sabato 4 e domenica 5 gennaio

Leggi su Romatoday.it

4 eper il primo weekend del 2025 saranno tante le modifiche alla mobilità e lecausa lavori e iniziative. Infatti gli eventi in Vaticano, il Derby di calcio frae Lazio e interventi per la messa in sicurezza incideranno non poco sul traffico.