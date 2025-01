Genovatoday.it - Le rubano la borsa, poco dopo le arriva notifica di un pagamento con la carta

La polizia ha arrestato un 29enne di origini algerine per utilizzo indebito di carte di.Intorno alle 21 di giovedì 2 gennaio 2025 le volanti dell'ufficio prevenzione generale e del commissariato Cornigliano sono intervenute in via Dondero a Sampierdarena poiché una donna, a cui era.