L’amore tra una Boa e un Satellite nel trailer dell’indie sci fi Love Me

Bleecker Street ha rilasciato ildiMe, il film di fantascienza indipendente che racconta la nascita di una storia d’amore molto particolare tra due Intelligenze Artificiali.Me è ambientato in un futuro post apocalittico, dove l’umanità è oramai scomparsa da molto tempo. In questo contesto una Boa e unArtificiale vengono in contatto tra loro. Tra i due oggetti nascerà un sentimento che presto si evolverà in qualcosa di molto simile altra due umani. Questa la breve sinossi: Molto tempo dopo l’estinzione dell’umanità, una boa (Kristen Stewart) e un(Steven Yeun) ereditano la Terra e, con Internet come guida, imparano cosa significa essere vivi e innamorati.Il film è stato diretto dagli esordienti Zucheros (Andy e Sam Zuchero), i quali hanno scritto anche la sceneggiatura.