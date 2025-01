Novaratoday.it - L'amianto al liceo artistico Casorati rimane dov'è: niente lavori nelle vacanze

Leggi su Novaratoday.it

Ancora problemi per il.L'ultima segnalazione dei residenti in zona, portata all'attenzione della Provincia dalla capogruppo di minoranza Sara Paladini, non ha ancora avuto risposta. Sul tetto delinfatti è rimasta esposta all'aria, dopo la rimozione dei coppi.