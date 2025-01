Chietitoday.it - L'Abruzzo brilla nel mercato del lavoro: crescita record nel terzo trimestre 2024

Leggi su Chietitoday.it

L’ha registrato un sorprendente balzo in avanti neldelneldel, segnando risultati nettamente superiori alla media nazionale sia per aumento dell’occupazione sia per la riduzione della disoccupazione.Secondo i dati Istat, gli occupati in