Fanpage.it - La truffa con il logo Esselunga: leggi “Selezionato per un premio” ma poi rubano tutti i dati

Leggi su Fanpage.it

Una mail che sembra arrivare dacomunica all'utente di essere il vincitore di un premio, che potrà ricevere dopo aver risposto a un breve questionario online. In realtà non è la prima volta che la nota catena di supermercati viene usata in tentativi di phishing: ecco da cosa si riconosce e come difendersi da questo tipo dionline.