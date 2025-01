Ultimouomo.com - La più divertente tra le rivelazioni della Premier League

Leggi su Ultimouomo.com

Per quasi dieci anni, il Bournemouth è stato la squadra di Eddie Howe. L'allenatore, adesso al Newcastle, ha guidato le "Cherries" per quasi un decennio, risalendo dallaTwo a cinque stagioni consecutive in, prima di andarsene dopo la retrocessione dell’estate del 2020. Sembravano tempi irripetibili e invece oggi il Bournemouth è diventata una delle squadre più coole il suo nome è associato a quello di Andoni Iraola, che qui è arrivato nell’estate del 2023 guidando il club al miglior risultato di sempre inin termini di punti ottenuti in una stagione (48) e all’attuale sesto posto in classifica (e di punti ne ha già 30).Oggi Iraola ci sembra una grande idea, quindi, ma al tempo la sua scelta era stata abbastanza impronosticabile e anche contestata.