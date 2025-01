Casertanews.it - La nuova isola ecologica prende forma lontano dal centro abitato

Leggi su Casertanews.it

Maddaloni presto avrà la sua. Proseguono, infatti, i lavori per la realizzazione della struttura alle porte della città che dovrà permettere un salto in avanti per quel che concerne la raccolta dei rifiuti. Una struttura all'avanguardia che sta sorgendo in via Eduardo De.