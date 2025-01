Monzatoday.it - La mappa dei veleni, ecco i cantieri di Pedemontana per la bonifica della diossina

Leggi su Monzatoday.it

Il 19 dicembre è iniziato il countdown: entro 1.000 giorniverrà realizzata e consegnata. Ma ad oggi di scavi veri e propri in Brianza non se ne sono ancora visti e gli unicial lavoro sono quelli per ladei terreni dallache hanno fatto salire.