La mamma di Sala dopo l' incontro con Meloni | Abbiamo parlato da mamme Stanno lavorando

La scoperta, ieri, che le condizioni di detenzione di Cecilianel carcere di Evin a Teheran sono durissime ha portato le opposizioni a chiedere condivisione sulle iniziative, e subitoil governo ad accelerare: prima la convocazione dell'ambasciatore iraniano alla Farnesina, poi un vertice d'urgenza a Palazzo Chigi, al termine del quale la premier Giorgiaha telefonato al padre della ventinovenne, Renato, e ha ricevuto la madre. La prima preoccupazione di Elisabetta Vernoni è che le condizioni carcerarie "non segnino per la vita" la figlia. L'auspicio sono "decisioni importanti e di forza del nostro paese per ragionare sul rientro in Italia". "Sicuramente" per la liberazione di sua figlia, ha detto ladi Ceciliaa proposito delle autorità italiane,l'con la premier.