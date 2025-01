Torinotoday.it - La Juventus perde la semifinale di Supercoppa Italiana: il Milan vola in finale

Leggi su Torinotoday.it

La secondadia Riad vede ilbattere lae andare a giocarsi lacontro l’Inter nel match in programma lunedì 6 gennaio alle 20. Niente da fare per i bianconeri partiti bene e passati in vantaggio al 21’ con Yildiz: primo tiro in porta per i.